Бакинский государственный цирк представляет новогоднюю программу "Волшебный компас Гэндальфа" под организацией обладателя престижных наград в мире циркового искусства Аллахверди Исрафилова, сообщает Day.Az.

Зрителей ждет великолепная программа с новым шоу, новыми артистами, новой историей и выступлением морских животных.

По традиции, первое представление будет показано 14 декабря года для детей из семей, оставшихся без родительского попечения, инвалидов, шехидов и ветеранов Карабахской войны. Новогодняя программа продлится до 7 января 2024 года.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте https://iticket.az/events/kids/new-years-circus-gandalfs-magic-compass.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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