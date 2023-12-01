Бакинский государственный цирк представляет новогоднюю программу "Волшебный компас Гэндальфа"
Бакинский государственный цирк представляет новогоднюю программу "Волшебный компас Гэндальфа" под организацией обладателя престижных наград в мире циркового искусства Аллахверди Исрафилова, сообщает Day.Az.
Зрителей ждет великолепная программа с новым шоу, новыми артистами, новой историей и выступлением морских животных.
По традиции, первое представление будет показано 14 декабря года для детей из семей, оставшихся без родительского попечения, инвалидов, шехидов и ветеранов Карабахской войны. Новогодняя программа продлится до 7 января 2024 года.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте https://iticket.az/events/kids/new-years-circus-gandalfs-magic-compass.
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