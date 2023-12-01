YARAT организовал выставку народного художника Фархада Халилова "Между небом и землей"

В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков состоялось открытие персональной выставки председателя Союза художников Азербайджана, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек" I степени, народного художника Фархада Халилова "Между небом и землей", организованной Пространством современного искусства YARAT, сообщает Day.Az.

В открытии приняли участие заведующим отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, представители государственных и общественных организаций, деятели науки и культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Выставка "Между небом и землей" объединила живописные полотна, созданные художником за последние годы, а также графические работы, которые до сих пор нигде не выставлялись. Представлены работы, которые сфокусированы на многолетнем творчестве автора и вдохновлены поэтическими темами. Художник переносит на холст окружающую среду так, как он её ощущает, и отражает в своих работах различные состояния природы. Раскрытие этих состояний и есть основная суть выставки. Экспозиция под метафорическим названием "Между небом и землей" - это поклонение элементам стихии, которые являются главным источником вдохновения автора. Творческая тенденция художника, меняющаяся на разных этапах его деятельности посредством различных изобразительных решений, представляет собой философский дискурс, ведущий от фигуративности к минималистической абстракции.

На открытии Фархад Халилов выразил признательность за организацию выставки, а также поблагодарил гостей, отметив, что каждый художник хочет делиться своими произведениями со зрителями, вызывая различные эмоции и мысли.

Гостям был представлен документальный фильм режиссера Тюркан Гусейн "По следам художника" о жизни и творчестве мастера кисти.

Фархад Халилов родился 26 октября 1946 года в Баку. Учился в Государственном художественном училище имени Азима Азимзаде, Московском высшем художественно-промышленном училище, Московском полиграфическом институте. Начал участвовать в художественных выставках с 1960-х годов. Настоящей "художественной школой" для молодого Фархада Халилова, привлекшего внимание своим уникальным авторским почерком на всесоюзных выставках 1960-70-х годов стала неформальная художественная жизнь города Москва того времени. Халилов, выросший и набравшийся опыта в среде таких художников-нонконформистов как Илья Кабаков, Олег Целков, Юрий Купер, Евгений Чубаров и других, наряду с познанием высоких художественных ценностей, сформировался как художник, связанный тесными узами с национальными традициями. Основными единомышленниками художника, вернувшегося в Азербайджан после окончания учебы в Московском высшем художественно-промышленном училище, были Джавад Мирджавадов, Ашраф Мурад и Санан Гурбанов. Его персональные выставки прошли в Азербайджане, России, Германии, Англии, Франции, США, Японии, Польше, Испании, Италии и других странах. Работы художника хранятся в музеях и частных коллекциях в России, Турции, Франции, Швейцарии, Германии, Англии, Японии, ОАЭ.

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