Золотая рыбка исполнит желания

23, 29, 31 декабря, а также 2 и 4 января на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоится премьера спектакля для детей "Сказка о рыбаке и рыбке", сообщает Day.Az.

Спектакль поставлен по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. "Сказка о рыбаке и рыбке" - это поучительное произведение, которое, безусловно, будет интересно юным зрителям.

Яркая актерская игра, оригинальные костюмы, интересное музыкальное оформление постановки не оставят зрителей равнодушными.

Режиссер-постановщик и хореограф спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - Сямра Ахундова, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Начало в 12.00.

Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн на сайте iTicket.Az

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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