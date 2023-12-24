Пианист Риад Маммадов перенес московскую публику "К востоку от рая"

В московском концертном зале "Зарядье" прошел мугамный концерт "К востоку от рая III". Автором проекта выступил пианист и музыковед Риад Маммадов. В мероприятии также приняли участие артисты из Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, Риад Маммадов представил российской публике программу, соединяющую мугам, джаз и современную музыку. Пианист разделил сцену с академическими и народными музыкантами: заслуженным артистом Азербайджанской Республики Тейюбом Аслановым (ханенде/деф), заслуженным артистом Азербайджанской Республики Алиагой Садиевым (тар), заслуженным артистом Азербайджанской Республики Кямраном Каримовым (нагара), музыкантами Сергеем Корчагиным (контрабас) и Артемом Юрловым (ударные).

Концерт прошел с большим успехом. Своими впечатлениями поделился с АЗЕРТАДЖ главный герой вечера - Риад Маммадов.

"Публика хорошо реагировала - это чувствовалось. Судя по отзывам и откликам, зрителям очень понравилось наше национальное трио, им было интересно прикоснуться к этому жанру", - говорит он. По словам пианиста, азербайджанские артисты, которые приехали в Москву на выступление, прекрасно себя чувствовали, оказавшись в заснеженном городе. Их праздничное настроение украсило репетиции и придало всему процессу подготовки особую атмосферу.

"Мои московские коллеги очень тепло относятся к бакинским музыкантам. Они знакомы уже очень давно. Потому что это уже далеко не первый наш совместный проект", - рассказывает музыкант.

"Сложность совмещения музыки разных традиций и жанров, конечно же, есть. Но мне кажется, важнее и интереснее говорить о схожих чертах, чем о различиях. Общие черты у мугама с джазом, как и с западно-европейской музыкой - это импровизационность, это лады, это определенная ритмическая структура, и они очень хорошо друг с другом взаимодействуют, если знать законы жанра, конечно же", - отметил пианист, который в своей творческой деятельности сочетает разные жанры и музыкальные направления

Риад Маммадов переехал в Москву из Баку, где родился и вырос. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности "фортепиано", а также теоретическую аспирантуру как музыковед, он, оставаясь академическим исполнителем, успешно развивает в России и мире такие направления, как мугам и джаз-мугам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!