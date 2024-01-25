Мушфиг Аббасов о детективном жанре в азербайджанской литературе

В Центральной библиотеке Централизованной библиотечной системы Сабаильского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с писателем, автором детективов Мушфигом Аббасовым, сообщает Day.Az.

Мероприятие было организовано в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

На встрече присутствовали деятели культуры и искусства, многочисленные читатели произведений автора. Вначале был продемонстрирован видеоролик о творческой деятельности Мушфига Аббасова.

В своем выступлении писатель отметил, что хотя детективный жанр в Азербайджане считается относительно молодым направлением литературы, он имеет широкую читательскую аудиторию, поскольку всегда вызывает интерес.

Затем автор поговорил с читателями о романах "- 4" , "Qan haqqı" (Право крови), "Şeytanın siması" (Лицо дьявола), рассказал о характерах главных героев своих произведений.

Далее Мушфиг Аббасов ответил на вопросы читателей, подписал для них свои книги.

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