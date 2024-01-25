В Баку пройдут гастроли Украинского современного театра

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 28 января пройдут гастроли Украинского современного театра, сообщили Day.Az организаторы.

В 15:00 будет представлен спектакль-фентези для всей семьи "Wednesday".

По сюжету, мрачная и очень умная девочка Венздей родилась в весьма необычной семье Аддамс, отличающейся от простых людей своей экстравагантностью и экстраординарными способностями, а также своеобразным и пугающим образом жизни. Венздей подросла и теперь вынуждена отправиться на обучение в академию Nevermore, где студентка не столько уделяет время учебе, сколько разгадке ужасных давних тайн. Очаровательные декорации, потрясающие костюмы, многогранная и проникновенная игра актеров перенесет вас в таинственную школу Nevermor и подарит незабываемые эмоции на долгое время.

В 19:00 состоится грандиозная премьера спектакля "ВИЙ". Сложнее всего в жизни - устоять перед искушением. Но всегда ли признание избавляет от наказания? Мистическая история про самые тайные и темные уголки человеческой души. Испугать современного зрителя сложно, но ... многогранная и проникновенная игра актеров, пугающие декорации, впечатляющая постановка, равнодушными никого не оставит. Мурашки по коже и холодный пот - гарантируются.

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