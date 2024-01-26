Азербайджанский мугам - это настоящая философия - Нани Брегвадзе
Азербайджанский мугам - это настоящая философия.
Об этом сказала Trend легендарная грузинская певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе, посетившая столицу Азербайджана, передает Day.Az.
"У грузин и азербайджанцев много общего - культура, музыка... Обожаю азербайджанский мугам, это замечательная музыка. Развитие культуры в Азербайджане находится на очень высоком уровне, что, безусловно, впечатляет", - отметила она.
Нани Брегвадзе рассказала, что совсем недавно приезжала в Баку.
Напомним, что летом прошлого года в Sea Breeze Resort состоялось открытие звезды грузинской певицы.
"Баку - город необыкновенный. Мне нравится Старый город (прим. - Ичери Шехер), все таки меня туда тянет. И центр города очень красивый. Баку - это красота, отношение, культура", - добавила народная артистка СССР.
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