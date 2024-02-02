Пианист Риад Маммадов дал два концерта во Франции

Пианист и композитор Риад Маммадов выступил в Азербайджанском культурном центре в Париже. Программа была посвящена памяти жертв трагедии 20 января. Кроме того, музыкант также дал отдельный сольный концерт в городе Бурже, в театре Сан Боне (Théâtre Saint Bonnet).

Как сообщает Day.Az, концерт, посвященный памяти жертв событий 20 января, был организован Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при поддержке посольства Азербайджанской Республики во Франции и постоянного представительства при ЮНЕСКО в Париже.

На мероприятии в Азербайджанском культурном центре присутствовали представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, профессора и журналисты. На концерте прозвучали произведения зарубежных и азербайджанских композиторов.

"Я исполнял сочинения Чайковского, импровизации на до-минорную партиту Баха, сочинения французского пианиста Мишеля Петруччиани, произведения которого редко исполняются, музыку Сергея Рахманинова и Вагифа Мустафазаде, а также мои собственные произведения", - рассказал Риад Маммадов в беседе с АЗЕРТАДЖ.

С большим успехом прошло выступление музыканта и в Бурже, в театре Сан Боне. По словам пианиста, со стороны театра был организован очень теплый прием в лице генерального директора Франка Сьюпа и его супруги Анны Марии Сьюп.

"Выступление прошло очень хорошо, это потрясающий театр! На этом концерте я исполнял другую программу. В репертуар вошли произведения Чайковского, Петруччиани и Вагифа Мустафазаде, кроме того я играл транскрипции Якова Окуня этюда Скрябина и свои сочинения", - рассказал наш собеседник.

Зал с восторгом принял выступление Риада Маммадова: музыканта трижды вызывали на бис бурными аплодисментами.

Риад Маммадов окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности фортепиано, а также теоретическую аспирантуру как музыковед. В своей творческой деятельности он смешивает разные жанры и музыкальные направления. Музыкант исполняет произведения из классического академического репертуара и вместе с тем развивает в России и за рубежом направление джаз-мугам, который стал сферой его сценических и научных интересов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!