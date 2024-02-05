На популярном в Узбекистане "Авторадио" стартовал проект трансляции современной азербайджанской музыки

Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане в рамках тесного сотрудничества с узбекской прессой, телевизионными и радиоканалами, прорабатывает совместные проекты, связанные с пропагандой национальной культуры и музыки Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

В результате достигнутой договоренности музыка азербайджанских исполнителей будет транслироваться в рамках различных программ на местных радиоканалах Узбекистана.

С 5 февраля этого года АКЦ начал транслировать музыку представителей современной азербайджанской эстрады на популярном в стране радиоканале "Авторадио", вещающем на частоте 102.0 FM в Узбекистане.

Первоначально ​​на "Авторадио" 102.0 FM была представлена музыка представителей современной азербайджанской музыки, эстрадной культуры, таких как - народные артисты Гюльянаг Мамедова, Ройя Айхан, Бриллиант Дадашова, Айгюн Кязымова, Эйюб Ягубов, Фаиг Агаев, заслуженные артисты Мятанет Искендерли, Айгюн Бейляр, Адалят Шукюров, Илькин Ахмедов, певцов Чинара Меликзаде, Алмаханым Ахмедли.

В дальнейшем на радиоканалах будет представлена музыка и других мастеров азербайджанского искусства.

Отметим, что в рамках радиопрограммы "Открой для себя азербайджанскую музыку" на радиоканале "Авторадио" до праздника Новруз в эфире будет звучать музыка представителей современной азербайджанской эстрады.

После завершения первого этапа под названием "Открой для себя азербайджанскую музыку" эта традиция будет продолжена и в дальнейшем как на радиоканале "Авторадио", так и на других популярных радиоканалах Узбекистана.

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