В Осло состоялись концерты Раина Султанова с известными норвежскими музыкантами

В Осло состоялись концертные программы известного джазового музыканта, заслуженного артиста Азербайджана Раина Султанова с норвежскими музыкантами, посвященный сохранению зеленого мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend директор Baku Jazz Festival, член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева.

Раин Султанов выступил с двумя концертами в дуэте с известным пианистом лейбла ECM Тордом Густавсеном и с гала-концертом с участием известных современных норвежских джаз музыкантов, такими как Арилд Андерсон, Бендик Хофсет, Хельге Иберг, Хельге Лин, Карл Сеглем. На гала-вечере также выступили азербайджанские музыканты Турал Рафаэль и Хикмет Бабазаде.

"Проект Раина Султанова "Синий Кит" был записан в одной из самых престижных звукозаписывающих студий Европы и в скором времени будет издан европейским лейблом", - отметила Лейла Эфендиева.

Главным посылом гала-концерта стала тема сохранения природы, исчезающих видов животных, солидарность во имя зеленого мира, которая объединила и стала общей идеей всех музыкантов проекта.

Зал стоя аплодировал исполнителям, которые показали высочайший уровень и дали публике возможность открыть для себя новые формы музыки.

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