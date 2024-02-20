В Баку прошла "Ночь Бернса" памяти великого шотландского поэта Роберта Бернса

Ассоциация выпускников Азербайджана Университета Глазго (UGAAA) провела мероприятие "Ночь Бернса" в отеле "Ширваншах", посвященный памяти великого шотландского поэта Роберта Бернса, сообщает Day.Az.

На открытии президент UGAAA Фарид Насирли отметил, что организация была создана 18 ноября 2023 года при поддержке Университета Глазго. UGAAA с гордостью выступает как известная глобальная ассоциация выпускников университета. Ее основная задача - развивать сильное чувство общности среди выпускников Университета Глазго и азербайджанских выпускников, связанных с британскими учреждениями. Кроме того, ассоциация стремится создать надежную сеть среди своих выпускников, способствуя установлению значимых связей во время мероприятий.

Была представлена информация об истории и культуре Университета Глазго, а также обсуждено значение "Ночи Бернса". Вечер продолжился чтением стихов Роберта Бернса и произведений Мирзы Шафи Вазеxа - выдающегося азербайджанского поэта, жившего в XVIII и XIX веках. Их стихи прочитали писательница и поэтесса Ульвия Ахундова, поэтесса и писательница, лауреат международной премии Лейли Салаева.

Гости при участии представителя посольства Великобритании, выпускников Великобритании и представителей ряда организаций смогли пообщаться, насладиться ужином ("шведский стол") и вместе познакомиться с шотландской культурой.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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