Заслуженная артистка Афаг Аббасова с успехом исполнила партию мадам Баттерфляй в Италии

Заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Афаг Аббасова вновь с большим успехом выступила на итальянской сцене, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Театре дель Джильо (Teatro del Giglio) в Лукке (Италия) прошел показ оперы "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. В спектакле Афаг Аббасова исполнила партию мадам Баттерфляй (Чио-Чио-сан).

"Для меня большая честь и, безусловно, огромная ответственность исполнить партию мадам Баттерфляй. Это достаточно сложная партия с точки зрения вокальной техники. Отрадно, что показ оперы и мое выступление вызвали бурные аплодисменты и положительные отзывы публики", - сказала заслуженная артистка Азербайджана.

Дирижером спектакля выступил Алессандро Д'Агустино.

Напомним, что ранее в Италии Афаг Аббасова с большим успехом исполнила главные партии в операх "Аль Мулино" Отторино Респиги, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло и "Травиата" Джузеппе Верди, а также выступала на международных фестивалях Mezza Estate, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini и т.д.

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