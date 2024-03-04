Реставраторы Ватикана приступили к работе над центральным элементом собора Святого Петра

Гигантский навес из бронзы и дерева в центре базилики Святого Петра постепенно скрывается за строительными лесами, поскольку шедевр Джованни Лоренцо Бернини подвергается первой серьезной реставрации с середины 1700-х годов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, о проекте реставрации стоимостью около 700 000 евро (756 000 долларов США), было объявлено в прошлом месяце, но фактически подготовка к реставрации началась 14 февраля. По словам представителей Ватикана, ее планируется завершить к концу ноября 2024 года. Реставрация полностью финансируется католической благотворительной организацией "Рыцари Колумба".

Навес высотой почти 30 метров, покрывающий главный алтарь базилики, был построен на том месте, где, как полагают, был похоронен апостол Петр, первый Папа Римский, после мученической смерти во время правления римского императора Нерона (54-68 гг. н. э.).

Алтарь, в котором только Папа может служить мессу, является "краеугольным камнем всей архитектуры базилики", как заявил отец Энцо Фортунато, глава отдела коммуникаций церкви.

Сооружение требовало особого внимания после "250 лет использования и злоупотреблений", - сказал Альберто Капитануччи, инженер Фабрики Сан-Пьетро, отдела, отвечающего за базилику.

Он отметил, что работы по очистке и ремонту будут приостановлены на пасхальную неделю, чтобы позволить Папе Франциску возглавить празднование самого важного праздника в христианском календаре.

Цель состоит в том, чтобы вернуть балдахину Бернини, как его называют, его великолепие перед началом Священного 2025 года. Священный год, также известный как Юбилейный год и проводимый не реже одного раза в 25 лет, начинается в сочельник 2024 года, когда Папа открывает Святую дверь базилики. Событие обычно привлекает миллионы паломников, ищущих отпущения своих грехов.

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