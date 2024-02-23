Азербайджанская художница участвует во всемирно известной экспозиции Surrealism Now

Работы "Мириады" и "Впечатление" заслуженной художницы Азербайджанской Республики Мехрибан Эфенди представляют Азербайджан на международной выставке Surrealism Now (Сюрреализм сегодня), проходящей во дворце Мафра в Португалии.

Как передает Day.Az, в этом дворце-музее, считающемся одной из жемчужин ЮНЕСКО, до 29 февраля будет работать экспозиция, в которой представлены работы 125 художников-сюрреалистов из 52 стран. Открытие состоялось 5 февраля. По многочисленным просьбам поклонников сюрреализма она была продлена.

Руководителем этой выставки является известный португальский художник Сантьяго Рибейру, который представляет участников экспозиции по отдельности широкой публике.

Основанная в 2010 году под руководством Фонда Бисая Барретто, Surrealism Now объединяет 56 профессиональных художников из 31 страны, представляющих европейское движение сюрреализма в мире. Ежегодно выставки работ художников-сюрреалистов проводятся в различных музеях и галереях по всему миру.