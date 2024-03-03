В QGallery открылась персональная выставка Кямрана Мамедова «Интерпретация»

Первая персональная художественная выставка Кямрана Мамедова под названием "Интерпретация" открылась 2 марта в QGallery в Ичеришехер.

Как сообщает Day.Az, любители и ценители изобразительного искусства могут ознакомиться с работами Кямрана Мамедова до 10 марта. В экспозицию выставки вошли более 45 оригинальных произведений.

Грань между профессиональными и непрофессиональными художниками весьма тонка. Ведь тот, кто выражает свои взгляды и чувства посредством создания образа, уже является художником. Так случилось и в жизни Кямрана Мамедова, ранее более известного как эксперта в нефтегазовой отрасли, выпускника Государственной нефтяной академии, имеющего разнообразный международный опыт работы в Азербайджане, Западной Африке и России. В сфере интересов Кямрана Мамедова постоянное изучение истории и развития искусства, пути величайших художников, посещение музеев, новости ведущих галерей и публикации в СМИ. Для себя он определил четкие планы по углублению своих знаний в области теории и философии современного искусства. В отличие от других художников, стремящихся скрыть смысл произведения "внутри", Кямран выставляет его напоказ.

Также отличительной чертой творчества Кямрана Мамедова является яркость, контрастность и некоторая грубость форм, которые делают произведения художника узнаваемыми. Автор покрывает весь холст толстым слоем краски, по-разному отражая свет в зависимости от фактуры мазка, используемых инструментов и приемов, так что зритель видит бесконечно меняющуюся картину отражений при движении по холсту. Таким образом, художник бросает вызов устоявшимся канонам и создает свой независимый стиль.

Сюжеты картин Кямрана Мамедова представлены в очень необычной, оригинальной форме - здесь и яркие краски авангардизма, и синергия элементов различных стилей, таких как экспрессионизм, фавизм, наив, что составляет новое видение реальности художником. Кямран не только стремится бросить вызов предубеждениям зрителя, но также провоцирует и вызывает интуитивную реакцию. Его творческий процесс - это осознанный отход от предсказуемого, приглашение зрителя отказаться от предвзятых убеждений и отправиться на неизведанную территорию нестандартных перспектив. Используя неординарные сюжеты, искаженные формы и яркую палитру, художник предлагает зрителю подвергнуть сомнению саму природу восприятия и бросить вызов границам эстетической нормативности. Неповторимая драматургия света, сложные декорации и сюжет в картинах Кямрана Мамедова оставляют зрителю простор для фантазии.

Художник считает зрителя полноправным участником "живописного акта", перемещая смысловой центр произведения не внутрь картины, а в пространство между изображением и тем, кто на него смотрит. Предлагая зрителю картину, Кямран ничего от него не требует, оставляя ему свободу безусловного интерпретатора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!