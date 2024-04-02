Знаменитый «Августинский полиптих» Пьеро делла Франчески воссоздан на выставке в Милане

В миланском музее Польди-Пеццоли при поддержке Фонда Бракко в качестве главного партнера в Милане открылась уникальная и неповторимая выставка. Впервые в истории, спустя 555 лет после создания в 1469 году представлены все 8 панелей шедевра представителя раннего итальянского Возрождения Пьеро делла Франчески "Августинский полиптих".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в прошлом музеи безуспешно пытались собрать воедино все панели оригинального полиптиха из 30 частей, разбросанных по пяти музеям Европы и Соединенных Штатов. Но из-за возникавших сложностей они лишь предлагали "виртуальную" реконструкцию.

Директор музея Польди-Пеццоли Алессандра Куарто, узнав, что Коллекция Фрика будет закрыта на шесть месяцев, обратилась в нью-йоркский музей. Поскольку работы были отправлены на хранение, там согласились предоставить панели в аренду, что облегчило работу. В итоге с 20 марта 2024 года, благодаря сотрудничеству с крупными музеями, владеющими сохранившимися панно, можно любоваться всеми фрагментами знаменитого полиптиха, в котором объединились "Св. Иоанн Богослов", "Распятие", "Св. Моника" и "Св. Леонард" из Коллекции Фрика в Нью-Йорке, "Св. Августин" из Национального музея старинного искусства в Лиссабоне, "Св. Архангел Михаил" из Национальной галереи в Лондоне, "Св. Аполлония" из Национальной галереи искусств в Вашингтоне и "Св. Николай Толентино" из Музея Польди-Пеццоли.

Панели, представленные в запоминающейся экспозиции, размещены рядом с рамами, которые "сопровождали" их на протяжении всех столетий истории коллекционирования.

Цель проекта - вернуть публике и ученым полный опыт творчества Пьера делла Франчески со всей его выразительной силой эпохи Возрождения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!