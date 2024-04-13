В Москве пройдет вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева

Вечер, посвященный 100-летию со дня смерти азербайджанского промышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, пройдет 19 апреля в Государственном музее Востока в Москве.

Как сообщает Day.Az, вечер откроет директор Музея Востока, доктор исторических наук Александр Седов.

В формате онлайн в мероприятии примут участие и выступят директор Национального музея истории Азербайджана, академик Национальной академии наук Азербайджана Наиля Велиханлы и заместитель директора Музея истории Азербайджана, доктор исторических наук Фархад Джаббаров.

Лекции о жизни и деятельности мецената, одного из самых уважаемых нефтемагнатов, действительного статского советника Гаджи Зейналабдина Тагиева прочтут профессоры Мехман Мамедов и Андрей Араблинский, а также журналист и общественный деятель Азер Джангиров.

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