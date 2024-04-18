Работы юных азербайджанских художников представлены во Франции

Работы юных азербайджанских художников представлены на международной выставке детского рисунка, которая проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция).

Об этом Day.Az сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, являющаяся руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Выставка организована в рамках "Дней китайской каллиграфии и языка". Конкурсные работы для экспозиции выбирали представители делегации Китая при ЮНЕСКО, UNESCO Community Association (Ассоциация сообщества ЮНЕСКО), Центра культурного и художественного обмена Франция-Китай, Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

"В число лауреатов конкурса вошли пять юных азербайджанских художников, они являются воспитанниками арт-студии Нармины Велиевой. Многие гости выставки отметили, что работы юных азербайджанских авторов необычные по мышлению и выполнены талантливо. Также был организован мастер-класс по изучению китайской каллиграфии для детей, в котором от Азербайджана принял участие Эндзо Калпалиев", - сказала Асмер Нариманбекова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!