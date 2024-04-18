"Прыжок" в Баку: история литовского моряка на фоне редких архивных кадров

В Landmark в Баку состоялся показ документального фильма "Прыжок" (Suolis/The Jump), сообщает Day.Az.

Мероприятие, которое прошло при организации посольства Литвы в Азербайджане, Университета "Хазар" и Landmark Baku, посетили главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, представители культуры и искусства, киноманы.

Выступая на мероприятии, временный поверенный в делах Литвы в Азербайджане Викторас Дагилис рассказал о фильме "Прыжок", выразив признательность партнёрам, при поддержке которых организован показ. Было отмечено, что впервые данный фильм демонстрируется с субтитрами на азербайджанском языке. Перевод был осуществлён совместно со студентами и сотрудниками Университета "Хазар". На мероприятии студентам университета, которые участвовали в переводе фильма на азербайджанский язык, были вручены сертификаты от посольства.

Народная артистка Азербайджана, известная актриса Шафига Мамедова отметила, что при организации посольства Литвы вниманию азербайджанской общественности представляются интересные кинокартины, многие из которых были номинированы или удостоены престижных кинонаград.

Затем состоялся показ фильма.

"Прыжок" - документальный фильм литовского режиссера Гиедре Жицките. Авторы сценария - Гиедре Жицките и Джош Александр, оператор - Римвидас Лейпус.

Фильм повествует об истории литовского моряка Симаса Кудирки, который в ноябре 1970 года перепрыгнул с советского судна на борт американского корабля и попросил убежища в США. На фоне редких архивных кадров и драматической реконструкции главный герой рассказывает эту историю.

Фильм был показан с субтитрами на английском и азербайджанском языках. Судьба главного героя фильма вызвала большой интерес у зрителей.

Отметим, что фильм был продемонстрирован на ряде кинофестивалей и удостоен престижных кинонаград, среди них - награда "Лучший документальный полнометражный фильм" Варшавского международного кинофестиваля (Польша); Гран-при Международного фестиваля документального кино EBS (Южная Корея); приз жюри и приз зрительских симпатий Salem Film Festival (США); приз зрительских симпатий Международного фестиваля документального кино Docville (Бельгия) и др.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!