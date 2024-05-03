Пейзажи, натюрморты и портреты азербайджанских художников показали в Париже

Произведения азербайджанских художников были представлены на международной выставке в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция). Об этом Day.Az сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, являющаяся руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Международная выставка была посвящена Всемирному дню искусства, на ней представлены работы художников из Азербайджана, Непала, Украины, Мексики, Ливана и России.

Экспозиция прошла при организации UNESCO Community Association (Ассоциация сообщества ЮНЕСКО), Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, Association Internationale de Diplomatie Culturelle (Международная ассоциация культурной дипломатии) и International Action Art.

На выставке были продемонстрированы работы азербайджанских художников Рены Амраховой, Айсель Миргасымовой, Егяны Азадовой, Егяны Гусейновой, Наргиз Гулиевой, Нихада Алиева, Лейлы Алиевой, Ильгара Акбарова, Севды Алиевой, Айши Мамедовой, членов арт-студии Нармины Велиевой, а также учеников Маргариты Керимовой-Соколовой, которая проживает в Германии.

Наряду с азербайджанскими художниками, Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова представила работы турецкой художницы К.Музаффер Генчер и автора из Казахстана Лидии Дроздовой.

По словам Асмер Нариманбековой, работы азербайджанских художников вызвали большой интерес, среди них были пейзажи, натюрморты, портреты, произведения, относящихся к стилю абстракционизм и т.д.

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