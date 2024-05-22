В Гянджинской филармонии состоялся предъюбилейный концерт народного артиста Азера Зейналова

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся соло-концерт народного артиста Азербайджана и Дагестана, профессора Азера Зейналова под названием "Gəncəyə gəlirəm", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

На вечере прозвучали композиции национальных классиков и видных композиторов Эмина Сабитоглу "Şükriyyə", "Gəncədən gəlirəm", Тофига Гулиева "Bəxtəvər oldum", "Azərbaycan", Рауфа Гаджиева "Leyla", Сиявуша Керими "Ömrümün istəyi", "Sənsizləmişəm", Севиль Алиевой "Əziz anam" и другие любимые композиции.

Азер Зейналов родился 13 декабря 1964 года в городе Нахчыван. В этом году он отметит свое 60-летие. Он является выпускником Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (режиссерское отделение), Итальянской государственной консерватории имени Агостино Стеффани и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (вокальные отделения).

С 1990 года - солист Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова. С 1996 года - солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Исполнитель главных ролей в операх азербайджанских и европейских композиторов. Известен также как исполнитель песен, романсов и народных песен. Гастролирует во многих странах, выступая в крупных концертных салонах мира. С 2001 года - заведующий кафедрой вокала в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. С 2016 года - заведующий кафедрой вокала в Азербайджанской национальной консерватории.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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