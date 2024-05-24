Шушинский театр представил в Баку спектакль "Boy çiçəyi"

Коллектив Шушинского государственного музыкального драматического театра представил в зале Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) спектакль "Boy çiçəyi" по пьесе народного писателя Ильяса Эфендиева, сообщили Day.Az в СТДА.

Показ прошел при организации министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Показ приурочен к 110-летию со дня рождения народного писателя Ильяса Эфендиева.

Перед показом ответственный секретарь СТДА Аида Гафарова отметила, что Ильяс Эфендиев подарил нашему национальному театру множество прекрасных литературных жемчужин. Его творчество во все времена встречали с интересом, любили и любят до сих пор.

Затем слово было передано народному артисту Азербайджана, режиссеру Марахиму Фарзалибекову, который рассказал о творческом пути Ильяса Эфендиева, произведениях, созданных писателем.

Далее коллектив Шушинского государственного музыкального драматического театра представил постановку "Boy çiçəyi".

После показа спектакля режиссеру, заслуженному артисту Логману Керимову, заслуженным артистам Назиру Рустамову, Азаду Мамедову, актерам Захре Салаевой и Пустеханым Зейналовой были вручены почетные грамоты Союза театральных деятелей Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!