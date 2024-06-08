В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки известного китайского художника Юэ Миньцзюня "Сад улыбок"

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялось открытие персональной выставки известного китайского художника Юэ Миньцзюня "Сад улыбок", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции представлены около двадцати работ художника, относящиеся к сериям "Автопортрет" и "Цветы" - образцы живописи и скульптуры современного искусства.

Среди гостей были известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Фярган Новрузов на открытии рассказал о развитии плодотворных культурных связей между Азербайджаном и Китаем, подчеркнув роль Фонда Гейдара Алиева.

"За последние годы Фондом Гейдара Алиева в Китае реализовано множество значимых и успешных проектов, проведены мероприятия и выставки. В свою очередь Центром Гейдара Алиева проводятся большие проекты в деле пропаганды китайского искусства. На выставке современного китайского искусства под названием "Созвездие", представленной в 2017 году в Центре Гейдара Алиева, были продемонстрированы около 40 работ 20 художников. А в 2018 году была представлена персональная выставка видного представителя современного китайского искусства, художника Ванг Юянга под названием "Уникальность". Эти выставки были проведены с большим успехом. Уверен, что зрители также получают большое наслаждение от экспозиции Юэ Миньцзюня "Сад улыбок"", - сказал Фярган Новрузов.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов подчеркнул, что в Центре Гейдара Алиева традиционно проводятся значимые международные проекты в области искусства, представляются работы мировых мастеров, вызывающие большой интерес в обществе.

"Китайское искусство имеет тысячелетнюю историю, оно вписано в историю мировой культуры. И нынешняя экспозиция раскрывает одну из граней современного китайского искусства. Стоит отметить, что в то время как в конце XX-начале XXI века искусство переживало трудные времена, китайские мастера на самом высоком уровне показывали миру нестоящую культуру", - отметил художник.

Директор Пространства современного искусства Танг в Гонконге Ван Йи Йипин рассказала о художественном и гуманитарном посыле представленных работ Юэ Миньцзюня "Сад улыбок", выразив признательность организаторам проекта.

"Эта экспозиция - универсальный язык искусства, ведущая к межкультурному диалогу и укрепляющая наши культурные отношения. "Сад улыбок" подарит каждому из зрителей особые эмоции", - подчеркнула Ван Йи Йипин.

Автор экспозиции Юэ Миньцзюнь упомянул, что впервые посетил Азербайджан и влюбился в эту страну, ее архитектуру, доброжелательность людей.

"Мои работы были представлены во многих странах мира, но я впервые реализую проект с Центром Гейдара Алиева и представляю работы в таком прекрасном здании - это для меня большая радость и честь", - добавил он.

Затем гости с большим интересом осмотрели экспозицию.

Произведения известного представителя современного китайского искусства Юэ Миньцзюня из серии "Автопортрет" вызвали резонанс в мировом искусстве. На всех произведениях из этой серии изображены люди с широкими улыбками. Некоторые называют эту улыбку "саркастическим смехом", в то время как другие считают, что она драматичная и грустная. В любом случае улыбки в этих образах мгновенно запечатлеваются в памяти. По словам художника, так он выражает свое отношение к происходящим в мире событиям, человеческим отношениям и призывают к миру.

Еще одна известная серия работ художника - "Цветы". В этих работах последствия, вызванные ограничениями в связи с пандемией COVID-19, отражаются соответственно воображению художника. Так, лица персонажей в этих образцах искусства закрыты цветами, а не медицинскими масками.

Выставка работ Юэ Миньцзюня "Сад улыбок" продлится до 27 октября.

Отметим, что помимо Китая, персональные выставки Юэ Миньцзюня были организованы также в США, Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Хорватии, Индонезии, Исландии, Испании, Швейцарии, Италии, Корее, Кубе, Нидерландах, Сингапуре, Таиланде. Его работы находятся в коллекциях известных галерей и музеев мира.

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