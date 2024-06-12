Элегантные и утонченные красавицы в Баку

Работы мастера по куклам, члена Союза художников Азербайджана и Международного объединения автора кукол (МОАК), лауреата международных фестивалей Фарах Алиевой были представлены в новой экспозиции "Куклы", сообщает Day.Az.

На открытии выступили руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, которые отметили яркость представленных произведений.

Фарах работает почти во всех жанрах и создает авангардные, классические, интерьерные, концептуальные и другие виды кукол. Ее работы легко угадываются по характерному стилю. Художница уделяет внимание каждой детали в прическах, одежде и аксессуарах кукол. Она любит создавать куклы, руководствуясь своим видением, причем всегда в единственном экземпляре, и со своей историей у каждой.

Фарах Алиева представила гостям труды многолетней работы - элегантных и утонченных красавиц, рок исполнительниц, кукол знаков зодиака, национальных сказочных персонажей, музыкантов.

Приятным подарком для гостей и автора выставки стала музыкальная программа, исполненная хореографом-постановщиком Ленай Сеидали-заде, солистом ансамбля "Яшьлек" Раулем Керимхановым, лауреатом музыкальных фестивалей Элен Имамярлы, концертмейстером Иваном Чумаковым, лауреатом музыкальных фестивалей Сабиной Гасановой, учениками музыкальной школы №35 имени Г. Шароева (класс канона и кяманчи, педагог Зариф Шихалиева, концертмейстер Диана Искендерова).

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