Состоялась церемония награждения победителей литературного конкурса в рамках Baku Piano Festival

В Landmark Baku состоялась церемония награждения победителей литературного конкурса "Этюд для фортепиано", проведенного в рамках международного Baku Piano Festival, сообщает Day.Az.

Целью конкурса является создание яркого музыкального образа в литературном произведении и популяризация темы музыки в литературе. Члены жюри отметили наиболее понравившиеся работы конкурсантов, рассказали о своих критериях выбора и пожелали удачи и творческих успехов всем участникам.

В состав жюри вошли - директор Центра творчества Магсуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, член Союза писателей Азербайджана Александр Хакимов, директор NG Creators Club Натиг Алиев, медиа-координатор Baku Piano Festival Рустам Гусейнов.

Победителем конкурса стала Алиса Орехова с рассказом "Цена", II место заняла Арзу Манафлы, III место и приз зрительских симпатий получил Мехти Али.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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