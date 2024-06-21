Минкультуры Азербайджана выразило отношение к заявлению ряда деятелей искусства

Министерство культуры Азербайджана выразило отношение к заявлению группы кинопроизводителей и деятелей искусства, работающих в сфере кино, о препятствиях для осуществления профессиональной деятельности, сообщает Day.Az.

Как отмечает ведомство, в соответствии с требованиями "Правил распространения и показа фильмов", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 6 июля 2006 года № 165, все фильмы, разрешенные к распространению и массовому показу на территории Азербайджанской Республики, регистрируются в министерстве культуры и вносятся в государственный реестр фильмов, выдается единое свидетельство о показе согласно Приложению к этим правилам.

Подчеркнуто, что для отбора фильмов в соответствии с критериями, указанными в этих правилах, их включения в реестр и выдачи свидетельства о показе необходимо экспертное заключение, и при министерстве создан Экспертный совет в составе кинорежиссера, социолога, психолога, журналиста, драматурга и ряда других специалистов, имеющих опыт работы в соответствующей области.

"Совет дает профессиональное заключение с точки зрения соответствия фильмов критериям, установленным законодательством, и на основании этого заключения министерством принимается решение о включении соответствующего фильма в реестр и выдаче свидетельства о показе. Еще раз хотим обратить внимание на то, что здесь и речи быть не может о какой-либо цензуре", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!