Baku Piano Festival. С любовью из Грузии в Азербайджан

В рамках международного Baku Piano Festival в Landmark Baku состоялись презентация культурно-образовательного проекта Нини Карселадзе "Наш Кавказ" и выступление грузинской пианистки и композитора Ия Майсурадзе, сообщает Day.Az.

На открытии вечера прозвучали гимны Азербайджана и Грузии. Автор и ведущая проекта Нини Карселадзе, для которой Баку стал вторым родным городом после Тбилиси, отметила, что целью проекта "Наш Кавказ" является построение культурного моста между странами Южного Кавказа и пропаганда кавказских традиций во всем мире. Гостями проекта уже стали известные деятели культуры Азербайджана - корифей национального искусства, народный художник, скульптор Омар Эльдаров, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, ректор Азербайджанской национальной консерватории, пианист и композитор, народный артист Сиявуш Керими, телеведущий, историк и экскурсовод Фуад Ахундов.

Среди гостей были советник посола Грузии в Азербайджане Давид Чикваидзе, писатель Чингиз Абдуллаев, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, основатель и директор Baku Piano Festival, лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли, вице-президент НОК, чемпион мира по вольной борьбе Хазар Исаев, лауреат международных конкурсов, скрипачка Лала Мухтарова, писательница Нателла Османлы, поэтесса Ульвия Ахундова, доктор философии по искусствоведению Нармина Агаси, представители культуры и общественности, дипломатических миссий. Выступившие отметили важность реализации проекта "Наш Кавказ" и проведения Baku Piano Festival для пропаганды высоких человеческих ценностей, культуры и традиций народов.

На вечере прозвучали азербайджанские и грузинские композиции в исполнении Зазы Церетели и Шахина Исмайлов, соло и в дуэте с Нини Карселадзе. Кульминацией вечера стало выступление грузинской пианистки и композитора Ия Маисурадзе - участницы Baku Piano Festival. Музыкант исполнила грузинские композиции и даже аккомпанировала Нини Карселадзе.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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