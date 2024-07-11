В Баку открылась оригинальная экспозиция художницы из Грузии Барбары Асламази

В бакинской галерее QGallery при поддержке посольства Грузии в Азербайджане представлена выставка работ под названием "Нора" преподавателя Тбилисской государственной академии искусств имени Апполона Кутателадзе, талантливого художника театра и кино Барбары Асламази под названием "Нора", сообщает Day.Az со слсылкой на Trend.

В открытии приняли участие посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, главы дипломатических миссий, представители общественности и культуры, творческой интеллигенции и молодежи.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов отметил, что презентация в Баку является очередным мостом культуры между Азербайджаном и Грузией, подчеркнув оригинальность тематики экспозиции и мастерство автора.

Руководитель Музея современного искусства Зураба Церетели, куратор выставки Тамара Ксоврели рассказала о творчестве Барбары Асламази, выставки которой были с успехом представлены на различных площадках и как художника-постановщика в проектах. При этом наполненные глубоким лиризмом и обаянием картины Барбары богаты светом молодой души, ожидающей от жизни добра.

Автор экспозиции Барбара Асламази выразила признательность организаторам выставки в Баку, отметив, что для нее большая радость представить здесь серию из более 20 картин.

"Кто эта милая толстушка? Это вымышленный мною персонаж - ее зовут Нора. Я хочу, чтобы вы ее любили и заботились о ней", - так представила свое создание талантливая художница.

На полотнах ее героиня Нора - очень активный член общества, она протестует против несправедливости, расизма, борется за равенство между людьми и с другими проблемами, связанными с правами человека. У нее много образов, в которые она вживается, не теряя при этом своей индивидуальности. Ощущение связи с действительностью почти на ментальном уровне определяет настроение картин Барбары Асламази.

Познакомиться с персонажем Норой легко - до 31 июля включительно она будет с нетерпением ждать вас в галерее QGallery. Сегодня Нора озвучивает проблемы многих других людей, а главное - ей всегда есть что сказать. Приходите и смеем заверить, что вы не сможете не подружиться с ней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!