В Азербайджане нашли ритуальный стол возрастом 3 500 лет

Археологи из итальянского университета Катании обнаружили на месте древнего городища Таватепе - поселения позднего бронзового века - в Агстафинском районе Азербайджана керамическую посуду и ритуальный стол, возраст которого оценивается в 3 500 лет.

По мнению ученых, Таватепе мог служить местом отдыха кочевых племен, перемещавшихся между бассейном реки Куры и Кавказскими горами, сообщает Day.Az со ссылкой на статью, опубликованную на сайте портала Heritage Daily.

В ней указывается, что в ходе раскопок было обнаружено глиняное сооружение круглой формы с ритуальным столом и хорошо сохранившейся керамической посудой, а также кожухами для жаровен.

Разбросанные по территории раскопок обломки чаш и другой посуды из обожженной керамики свидетельствуют о том, что древние кочевники, останавливавшиеся здесь, готовили пищу в керамической посуде.

По словам ученых, первоначально вход в сооружение поддерживался деревянными столбами, а его крыша была полностью покрыта соломой. Столбовые ямы по периметру позволили вычислить размеры сооружения: его диаметр составлял приблизительно 15 метров.

На внешней стороне круглой площадки обнаружены многочисленные кости различных животных, в том числе крупного рогатого скота, овец и свиней, а также осколки керамической посуды. Эти находки, считают археологи, дают новое представление о ритуальной пище, которая была частью общей трапезы кочевых племен в Таватепе.

На ритуальный характер сооружения указывают и сохранившиеся вотивные человеческие фигурки, помещенные в специальные ямки и предназначенные для подношения богам.

Археологи планируют представить найденные в Таватепе артефакты в середине июля. Ожидается, что в декабре этого года Университет Катании на Сицилии организует выставку, посвященную результатам раскопок, сообщает Heritage Daily.

Следует отметить, что древнее поселение Таватeпе, относящееся к Ходжалы-Гедабекской культуре эпохи поздней бронзы и раннего железа XIII-VII веков до н. э., было обнаружено возле села Ашагы Касаман Агстафинского района летом прошлого года. Раскопки на месте городища ведут азербайджанские специалисты совместно с археологами из Турции и Италии.

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