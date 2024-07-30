Будут расширены культурные связи между Азербайджаном и Китаем

В Баку состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с делегацией во главе с заместителем министра культуры и туризма Китая, главой Управления национального культурного наследия Ли Чун, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В состав китайской делегации вошли временный поверенный в делах посольства Китая в Азербайджане Динг Тао, генеральный директор Академии культурного наследия Ли Лиусан и другие официальные лица.

Адиль Керимли отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Китаем. Было отмечено, что благодаря политической воле глав государств между двумя странами налажено широкое сотрудничество, основанное на взаимном интересе и доверии. "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятая в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Астане в июле текущего года, открыла новую страницу в отношениях между странами. Культурное сотрудничество занимает особое место между странами. Министр, коснувшись также своего визита в Китай в сентябре 2023 года, подчеркнул важность проведенных встреч для плодотворного сотрудничества.

Ли Чун поблагодарил за теплый прием и выразил удовлетворение тем, что отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства. Была представлена информация об Азиатском альянсе по защите культурного наследия (ACHA), реализующем 15 программ по различным направлениям. Ли Чун отметил важность представительства азербайджанской стороны в специализированных структурах ACHA и предложил нашей стране провести IV конференцию Альянса. Он также выразил заинтересованность в изучении опыта Азербайджана в сфере цифрового мониторинга культурного наследия.

В ходе беседы была подчеркнута важность взаимных гастролей мастеров искусств и творческих коллективов двух стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам разработки дорожных карт и проектов меморандумов о культурном сотрудничестве. Соответствующие проекты меморандумов были представлены Китаем в министерство культуры Азербайджана. Ли Чун добавил, что было бы хорошо подписать в Пекине в следующем году меморандумы о сотрудничестве, а также, что хотелось бы видеть азербайджанскую галерею в знаменитом культурном комплексе Китая 798 Art Zone.

Кроме того, на встрече было отмечено, что в ноябре текущего года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), где будут подняты вопросы роли культуры в контексте изменения климата, а также пройдут дискуссии о роли культуры в охране окружающей среды. Подчеркивалось, что участие китайской стороны в этом престижном мероприятии будет иметь важное значение.

Также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, интересующим стороны.

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