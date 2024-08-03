В Баку в Доме-музее Ниязи, филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, состоялось мероприятие "Маэстро Ниязи - 40 лет в воспоминаниях", посвященное 40-летию со дня кончины выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственных премий Маэстро Ниязи, сообщает Day.Az.

Выступившие директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова, завотделом музея Ханым Абдинова, старший научный сотрудник Азира Абдуллаева, журналист-исследователь, заслуженный деятель культуры Алисафтар Гусейнов, директор Французской международной академии музыки, пианист, заслуженная артистка Азербайджана Адиля Алиева, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории по реставрации и совершенствованию национальных инструментов Фазиля Набиева, родственник Ниязи Сахиб Гадимов рассказали о бесценных заслугах Маэстро в сфере обогащения и популяризации азербайджанской музыкальной культуры, поделились воспоминаниями, были представлены кадры с воспоминаниями выдающихся музыкальных деятелей о Ниязи и видеозаписи концертов под руководством Маэстро. С его именем связано формирование азербайджанской национальной дирижерской школы. Наряду с тем, что Ниязи был прекрасным дирижером, он также был замечательным композитором, произведения которого и сегодня звучат и любимы слушателями.

В концертной программе выступили солисты Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, лауреаты международных конкурсов Тогрул Абдуллаев (скрипка), Айдан Рустамзаде (виолончель), Улькяр Мамедова (фортепиано), Гюллюбейим Мамедова (вокал), музыковед и вокалистка Севиндж Ибрагимова, Улькяр Мамедова (фортепиано).

Отметим, что Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата великого композитора, основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем. В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители. Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.

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