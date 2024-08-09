Началась подготовка к включению памятника «Гемигая» в Репрезентативный список ЮНЕСКО

Проведена работа по инвентаризации и паспортизации памятников истории и культуры, расположенных на территории Нахчыванской Автономной Республики, а также определению предварительных списков памятников, подлежащих восстановлению, представлены предложения о включении памятников истории и культуры в Репрезентативный список ЮНЕСКО по материальному культурному наследию.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры НАР, одним из таких памятников является "Гемигая" на территории Ордубадского района.

С целью сбора информации для включения памятника в предварительный список ЮНЕСКО по материальному культурному наследию 2-6 августа 2024 года преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доктор исторических наук, член совета директоров организации CARP-PRAT при Совете Европы (с 2020 года), директор Научно-исследовательского центра Палеоискусства Института археологии Российской академии наук, консультант проекта ЮНЕСКО памятников наскального искусства Центра Малахат Фараджева была командирована в Нахчыванскую Автономную Республику.

Она побывала на территории "Гемигая", собрала информацию о наскальных изображениях, природных ресурсах территории, ладншафте.

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