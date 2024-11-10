"Нам не жить друг без друга" - первая новинка EMIN’a из альбома с песнями Муслима Магомаева

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил свой первый трек из предстоящего альбома песен великого Муслима Магомаева, главного музыкального наставника исполнителя, сообщили Day.Az в пресс-службе музыканта.

Грядущий релиз запланирован на декабрь 2024, а пока артист делится современным прочтением произведения творческого дуэта - Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Нам не жить друг без друга".

"Эта песня была выпущена полвека назад, но продолжает звучать свежо и актуально. Прикоснуться сейчас к эпохе Муслима Магометовича - не передать, как волнительно. Музыка, которой я восхищаюсь, исполненная Артистом, которого я безумно люблю и уважаю. Этот альбом будет наполнен настоящим теплом и любовью", - отметил EMIN.

Напомним, что 13 декабря EMIN выступит во Дворце Гейдара Алиева со своим юбилейным сольным концертом, на котором прозвучат хиты и новые песни.