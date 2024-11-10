Классика квартета - вечер камерной музыки в Баку

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного струнного квартета под названием "Вечер камерной музыки", сообщает Day.Az.

С момента своего основания и до сегодняшнего дня состав квартета менялся несколько раз. И каждый новый исполнитель вносил свой неоценимый вклад в развитие и совершенствование квартета. На вечере квартет исполнил произведения В.А Моцарта "Диссонанс" (С-dur, K.465) и струнный квартет М.Равеля (F-dur,op.35).

Азербайджанский государственный струнный квартет был создан в 1998 году. Его репертуар богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов. В состав коллектива входят такие исполнители как Нязрин Асланлы (I скрипка), Солтан Мамедова (II скрипка), заслуженные артисты Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

Фото - Кямран Багиров.

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