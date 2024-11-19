Издана книга "Из записной книжки Хайяма Хади оглы Мирзазаде", в которую вошли воспоминания, стилистические и юмористические заметки, поучительные истории из жизни и творчества мастера музыки, видного представителя национальной композиторской школы, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018), сообщает Day.Az. Эти заметки он делал в своей записной книжке.

Составителем издания является сестра видного музыканта, профессор факультета востоковедения Бакинского государственного университета, доктор философии по филологии Чимназ Мирзазаде.

Хайям Мирзазаде - один из тех редких композиторов, что нашли свой симфонический язык и стиль, создав большое количество уникальных образцов камерной, драматической и киномузыки. Среди них - "Триптих", "Очерки-63", "Пианто", "Концерт для скрипки с оркестром"; музыка к фильмам "Семеро сыновей моих", "Наша улица", "Дачный сезон" и т.д. Среди киномузыки, созданной Хайямом Мирзазаде, есть композиции к фильмам "Дачный сезон" (1985) и "Дачный домик для одной семьи" (1978), действие которых происходит в абшеронских поселках.

В 60-е годы он начал свою преподавательскую деятельность в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в качестве старшего ассистента Гара Гараева (1918-1982). Позднее, в 1969-1983 годах, он становится заведующим кафедрой композиции. Посвятил педагогической деятельности около 50 лет жизни, передавая накопленные знания и опыт своим ученикам, творчеством которых интересовался и по завершении их учебы. До последних дней своей жизни писал музыку и давал советы своим выпускникам. Его сочинения и сегодня исполняются в Австрии, Англии, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах, не теряя своей актуальности.