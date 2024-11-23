В Баку прошла премьера спектакля "Клятвенные девы"

В пространстве Teatr O2 в Баку состоялась премьера спектакля "Клятвенные девы", поставленного Константином Солдатовым по одноименной пьесе драматурга Олега Михайлова.

Как передает Day.Az, действие спектакля происходит в наши дни на окраине Тираны - столицы Албании. Это Тирана, существующая исключительно в фантазии автора пьесы. Хотя некоторые особенности быта и обычаев албанцев все-таки реальны. События разворачиваются в большом старом одноэтажном доме на безымянной улице, где живет дядя Кеки Ракипи и его семья. В доме дяди Кеки играют свадьбу. Голоса гостей еще слышны из сада, где были накрыты столы, но в глубине дома тихо и сумрачно, как впрочем и всегда. Семья Ракипи скрывает не одну тайну. Но с приходом в дом дяди Кеки молодой невесты все эти тайны всплывут на поверхность...

"Основная тема, которая меня здесь волнует - это тема семьи, в которой мы, с одной стороны, ищем защиту, а с другой стороны - эта семья может превратиться в тюрьму. И ты не можешь спокойно чувствовать себя на территории своего дома... Наверное, мы все находимся в поисках дома, в котором нам будет комфортно", - отметил режиссер.

Особенностью спектакля можно назвать минимализм выразительных средств, решения с использованием световых акцентов, а также интересную актерскую подачу материала.

Роли в спектакле исполнили Ирина Якубенко, Искра Таррант, Татьяна Селивёрстова, Айганым Куандыкова, Татьяна Шургалина, Анара Ахундова.