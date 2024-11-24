Национальная библиотека презентует выставку ко Дню города Кяльбаджар

В Национальной библиотеке пользователям представлена виртуальная выставка под названием "25 ноября - День города Кяльбаджар" и одноименная традиционная книжная выставка.

Как сообщает Day.Az, на виртуальной выставке, действующей на азербайджанском, русском и английском языках, экспонируются официальные документы, фотографии, материалы об истории и географии города Кяльбаджар, а также представлена информация о проводимых строительно-восстановительных работах, а также книги, статьи и другие материалы об Отечественной войне и славной Победе, хранящиеся в фонде Национальной библиотеки.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут воспользоваться ссылкой https://anl.az/el/vsb/Kelbecer_seheri_gunu/index.htm.

Традиционная выставка продлится неделю.

Отметим, что после того, как 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении обстреляли наши территории ракетами с разных направлений, в результате 44-дневной контрнаступательной операции нашей доблестной Армии 10 ноября было подписано трехстороннее Заявление, подтверждающее нашу военно-политическую Победу и капитуляцию Армении. Согласно подписанному Заявлению, Кяльбаджар был освобожден от оккупации 25 ноября без единого выстрела.

31 июля 2023 года глава государства подписал Распоряжение об увековечении исторической Победы в Отечественной войне и учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики. Согласно Распоряжению, 25 ноября был объявлен Днем города Кяльбаджар. 26 ноября 2020 года была учреждена медаль "За освобождение Кяльбаджара".

Сегодня Кяльбаджар восстанавливается, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Возобновлено производство минеральной воды "Истису".

По своему потенциалу Кяльбаджар является одним из самых красивых и перспективных регионов Азербайджана в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и экотуризма. Создание там инфраструктуры, открытие новых отелей, дорог, единовременное решение определенных вопросов безопасности, создание условий для работы фермеров позволят Кяльбаджару в будущем играть важную роль в экономике Азербайджана.