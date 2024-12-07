В Баку прошел юбилей Натига Расулзаде

В Киноцентре "Низами" состоялся вечер, посвящённый 75-летию выдающегося писателя, члена Союза писателей, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президента ПЕН-клуба страны, заместителя председателя Комитета защиты мира, лауреата премии Гостелерадио СССР, кавалера ордена "Шохрат", народного писателя Натига Расулзаде. Мероприятие было организовано Союзом кинематографистов Азербайджана и Государственным фондом кино.

Вечера с Натигом Расулзаде всегда становятся настоящим праздником для его поклонников, создавая атмосферу живого и теплого общения. Читатели с увлечением перечитывают его книги, а творческие вечера - это замечательная возможность обсудить с автором героев его произведений и поговорить о жизни. Гостям были представлены фото- и видеоматериалы, посвященные жизни и творчеству юбиляра, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"У каждого писателя свой путь и свой стиль. Для меня такие встречи - это шанс общаться с читателями, узнать их мнение. Мои произведения часто отражают реальные события, а герои - это живые люди, как и все мы, стремящиеся к своим целям, преодолевающие трудности, радующиеся успехам, помогающие друг другу в жизни и создающие свою судьбу".

Натиг Расулзаде начал публиковаться в 17 лет. После четырёх лет учёбы в Азербайджанском политехническом институте он оставил вуз и поступил в Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. За 57 лет творческой работы он создал более 200 рассказов, повестей, романов и автор более 50 книг. Его произведения были изданы в США, России, Венгрии, Польше, Сербии и других странах, а сам он стал лауреатом многочисленных международных премий. По его сценариям было снято около десяти фильмов, а однажды он сыграл следователя в картине "Скажи, что любишь меня!".

На вечере, который вел директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, друзья и коллеги писателя поделились своими воспоминаниями и размышлениями о его творчестве. Натиг Расулзаде рассказал о ключевых моментах своей творческой карьеры и поблагодарил гостей за тёплые слова, внимание и добрые пожелания.