Подготовлена электронная база данных к 100-летию народного поэта Наби Хазри

В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде пользователям в режиме онлайн представлена электронная база данных под названием "Народный поэт Азербайджана Наби Хазри - 100".

Как сообщили Day.Az в библиотеке, электронная база данных состоит из разделов "Официальные документы", "Основные даты жизни и деятельности", "Мудрые изречения и афоризмы", "Мнения Наби Хазри о выдающихся личностях", "Выдающиеся личности о Наби Хазри", "Произведения", "Статьи о нем", "Награды" и др. Документы, представленные в базе данных, приведены в полном объеме.

Желающие ознакомиться с электронной базой данных могут воспользоваться ссылкой.

Отметим, что 9 сентября 2024 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея народного поэта Наби Хазри.