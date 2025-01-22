В Париже состоялась концертная программа, приуроченная к годовщине трагедии 20 Января

В Париже состоялась концертная программа с участием азербайджанских и французских мастеров искусства, приуроченная к 35-й годовщине трагедии 20 Января, сообщила Day.Az наша соотечественница из Франции, лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Зульфугарова. Вечер был организован посольством Азербайджана во Франции в Центре культуры дипмиссии.

На открытии посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева рассказала о январских событиях 1990 года, которые навсегда запечатлелись в памяти нашего народа как страница скорби и печали, а также гордости и героизма во имя свободы и независимости Азербайджана, которая вписана в славную летопись страны.

Концертная программа, составленная Саидой Зульфугаровой совместно с директором Международного центра мугама, заслуженным артистом Азербайджана, таристом Сахибом Пашазаде, французским виолончелистом Гийомом Мартинье и франко-нигерийской оперной певицей Омо Белло, в полной мере отразила трагический характер январских событий и извечные темы свободы, мира и любви.

Длящийся почти два часа концерт был составлен из произведений азербайджанских, французских, латино-американских композиторов и вызвал восхищение публики. В концерте прозвучали произведения Асафа Зейналлы, Фикрета Амирова, Генри Дюпарка, Астора Пьяццолы, Гектора Вилла-Лобоса, Клода Дебюсси, Азера Рзаева, Гаджи Ханмамедова, Арифа Меликова, Фазиля Сая, произведение Баха в обработке Гуно. Отметим, что романсы Асафа Зейналлы и Фархада Бадалбейли прозвучали на азербайджанском языке в исполнении Омо Белло, которая подготовила это выступление с помощью Саиды Зульфугаровой.

Среди зрителей были деятели культуры и представители общественности Франции, а также представители азербайджанской диаспоры.