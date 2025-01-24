В Таллине открылась выставка азербайджанского художника "Красочная зима"

В Kultuurikeskus Kaja Таллина состоялось открытие выставки "Красочная зима" художника Ровшана Нура, сообщает Day.Az.

Ровшан Нур - художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. На протяжении около 20 лет живет и работает в Эстонии, принимает участие в различных проектах, организовывает выставки, в том числе за рубежом.

Работы художника в экспозиции "Красочная зима" проникнуты атмосферой родного Азербайджана и его второй родины Эстонии, перенося зрителей в необыкновенный мир, где холодные зимние пейзажи оживают благодаря насыщенным цветам и выразительным формам. Удивительно, как Ровшан умеет объединить тепло южного Баку и прохладу северного Таллинна, лето и зиму, покой и энергию. Особое внимание привлекают детали - узоры, вдохновленные азербайджанской художественной традицией, гармонично сочетающиеся с зимними мотивами эстонской природы.

Ровшан пишет свои работы с натуры и дарит любителям искусства свое видение природы, порой сказочной. На одной тихо идет пушистый снег, на другой красуются яркие цветы, а на третьей звучит музыка... Каждая картина дышит жизнью и удивляет своей гармонией, при этом словно приглашает зрителя отправиться в путешествие по миру красок и чувств. Настоящее волшебство, а Ровшан видится этаким дирижером, который точно знает, какой тон краски взять у радуги и как превратить его в музыку.

На мероприятии были также представлены азербайджанские танцы и национальные сладости.