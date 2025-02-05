Известный композитор и пианист, кавалер государственного ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Фаиг Суджаддинов высоко оценил проведенное расширенное заседание коллегии министерства культуры по деятельности в 2023-2024 годах. На заседании министр культуры Адиль Керимли представил обзор деятельности за текущий период, рассказав о работе, проделанной ведомством, предстоящих задачах и планируемых проектах.

"В мероприятии приняли участие представители сферы культуры и искусства, которым был представлен большой отчет с фактами и финансовыми показателями проделанной работы, обсуждены проекты, реализованные за указанный период, и запланированные проекты. Особый интерес вызвал доклад о деятельности центров культуры, театров, музеев и т.д., о восстановительных процессах в Карабахе в сфере культуры, возрождении региона. Со стороны государства этим вопросам уделяется особое внимание, все это исходит из политики и находится в центре особого внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которые всегда с большой заботой относятся к национальной культуре и деятелям искусства. Хотелось бы подчеркнуть, что впервые такой отчет предоставляется со стороны министерства культуры. В рамках мероприятия с докладами также выступили руководители профильных структур министерства. Все прошло на очень высоком уровне, желаю министерству дальнейших успехов в работе", - сказал Day.Az Фаиг Суджаддинов.