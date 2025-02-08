В Габале состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка»

Город Габала, один из очаровательных уголков Азербайджана, вновь открыл свои двери для любителей искусства, участников Международного музыкального фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка", организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры, Бакинской музыкальной академии и "Gilan", в очередной раз объединил любителей искусства, став продолжением Габалинского международного музыкального фестиваля, который традиционно проводится в этом городе с 2009 года.

Как сообщает в субботу Day.Az, вечером 7 февраля состоялось торжественное открытие Международного музыкального фестиваля "Зимняя сказка".

В церемонии отрытия, состоявшейся в Габалинском культурном центре, приняли участие представители организационных структур фестиваля, местные любители музыки, гости города.

На открытии выступил ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист, художественный руководитель фестиваля Фархад Бадалбейли, отметив, что впервые организованный Габалинский международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка" является значимым событием для нашей культуры и пожелал фестивалю успехов.

Фархад Бадалбейли сказал: "Проведение подобных фестивалей имеет большое значение для нашей страны. Гости из зарубежных государств, участники фестиваля непосредственно знакомятся с культурой, искусством нашей страны. Сила музыки настолько мощна и безгранична, что мы чувствуем духовную близость с выступлениями известных солистов и коллективов из разных стран мира на этом фестивале. Это и есть главная цель фестиваля. Выражаем глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые уделяют особое внимание великолепным культурным проектам, реализуемым в нашей стране".

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова, в своем выступлении поздравив любителей музыки со знаменательным днем, сказала: "Путешественники, историки, ученые и деятели культуры из многих стран мира всегда приезжают в город Габала и бывают очарованы завораживающей природой этого места. Габалинский международный музыкальный фестиваль, который традиционно проводится с 2009 года, ежегодно объединяет талантливых музыкантов со всего мира в одном пространстве и дарит зрителям изысканные и профессиональные выступления. В этом году фестиваль сменив сезон, подарит зрителям атмосферу "Зимней сказки". Начать культурную повестку 2025 года с этого фестиваля имеет символическое значение. Потому что 2025 год - очень знаменательный для истории азербайджанской музыки. В этом году исполняется 140 лет основоположнику азербайджанской профессиональной музыки, создателю национальной профессиональной композиторской школы, автору первой оперы на Востоке, гениальному композитору Узеиру Гаджибейли. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев несколько дней назад уже подписал распоряжение о праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли. Музыкальные проекты, которые будут реализованы в нашей стране в течение года, выразят наше почтение к наследию, созданному Узеиром Гаджибейли".

После официальной части любителям музыки была представлена концертная программа под названием "Viva Opera" с участием Симфонического оркестра Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета. Концерт под руководством заслуженного артиста, дирижера Фуада Ибрагимова начался с исполнения увертюры из оперы Узеира Гаджибейли "Кёроглу". В программе прозвучали арии из опер П. Масканьи, Дж. Верди, Дж. Пуччини, У. Джордано, Р. Леонкавалло, А. Понкьелли и А. Каталани. Выступления солистов Ванессы Гойкоэчеа Агория (сопрано, Испания), Серджио Витале (баритон, Италия) и Юсифа Эйвазова (тенор, Азербайджан) были встречены зрителями аплодисментами.

Отметим, что программа Габалинского международного музыкального фестиваля "Зимняя сказка" очень насыщенна. В дни фестиваля любители музыки смогут насладиться увлекательными концертными программами Бакинского камерного оркестра, учеников и студентов Бакинской хореографической академии, инструментального ансамбля "Гайтагы", а также выступлениями ансамбля "Эйфория", представляющего Германию и Россию, под руководством Айдара Гайнуллина, польского ансамбля Glassduo и других известных исполнителей из Азербайджана и зарубежья. Помимо классической музыки, в рамках фестиваля также состоятся вечера вокальной и камерной музыки.