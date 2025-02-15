Скончалась 33-летняя азербайджанская художница Марьям Алакбарли

Четырнадцатого февраля не стало азербайджанской художницы Марьям Алакбарли, сообщает Day.Az. Ей было всего 33 года...

Она была одной из тех, которых называют солнечными детьми. Лишняя хромосома в её организме подарила ей возможность смотреть на мир влюблёнными глазами и быть уверенной в том, что всех нас спасёт любовь и красота.

А ещё у неё был дар истинного художника, способного увидеть всё окружающее не таким, как его видят другие.

За свою короткую жизнь она провела 43 выставки. После первых показов в Баку ее картины выставлялись в России и Франции, Турции и Америке, Италии и Японии, Бельгии и Эмиратах.

Серия её работ, посвящённая "Маленькому принцу", нашла своё отражение в прекрасном мюзикле и анимационном фильме. Множество разных людей восхищалось её полотнами, приобретало их и говорило о невероятной энергетике всего того, что создавала она.

Известная французская актриса Жюльет Бинош писала о ней: "Её жажда жизни зажигательна и передаётся нам, так как она рисует одним движением. Здесь никогда нет пресыщенности, а только огромное удивление перед красотой".

Известный российский искусствовед Ольга Свиблова говорила, что "Марьям живёт искусством и живёт в искусстве, открывая себя через него и превратив его в главный способ своей коммуникации с миром. Может быть, поэтому её художественный message настолько мощный и удивительный".

Великий мастер кисти Таир Салахов был уверен в том, что Марьям сможет стать уникальным художником, будучи ни на кого не похожей. Он восхищался серией её работ, посвящённых Гобустану.

Она ушла от нас. Остались её работы и мы, черпающие силу в её полотнах.

Allah rəhmət eləsin