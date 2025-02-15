Грандиозное шоу с участием "Капитана Америка" в Баку

В Park Cinema Flame Towers состоялся потрясающий специальный показ "Kep Parti", посвященный премьере фильм "Капитан Америка: Новый мир", сообщает Day.Az.

В специальном показе приняли участие представители СМИ, блогеры, актеры, деятели культуры и искусства. Для гостей был организован праздничный фуршет, вокруг была создана настоящая атмосфера Marvel. Все было окружено мониторами, посвященными "Капитану Америка", а также была статуя Красного Халка высотой 3 метра, которая поразила воображение посетителей.

В традиционном специальном шоу от Park Cinema приняли участие оркестр, певица Влада Ахундова, танцоры, солдаты "спецназа" и специальный гость, популярный актер Талех Юзбеков, который анонсировал свой новый, необычный фильм "Bəlkə də" производства компании Artbakers. По сюжету, азербайджанский профессор создает машину времени и сталкивается с историческими личностями. Фильм "Bəlkə də" будет показан в Park Cinema с 13 марта.

После этого на сцену торжественно вышел звезда вечера - "Капитан Америка" и устроил грандиозное шоу. Затем зрители посмотрели фильм в формате IMAX. Фильм "Капитан Америка: Новый мир" демонстрируется в Park Cinema на турецком, английском и русском языках, а также на самом большом экране страны IMAX.

Билеты по ссылке https://parkcinema.az/movies/view/14689/kapitan-amerika-yeni-dunya

"Капитан Америка: Новый мир" - супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel Comics о Сэме Уилсоне / Капитане Америка. Производится компанией Marvel Studios и распространяется Walt Disney Studios Motion Pictures. Является 35-м кинокомиксом в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel", а также четвёртым фильмом в серии о Капитане Америка и продолжением сериала Disney+ "Сокол и Зимний солдат". Режиссёр фильма - Джулиус Она, написавший сценарий совместно с Малкольмом Спеллманом и Даланом Муссоном. Роль Сэма Уилсона / Капитана Америка исполняет Энтони Маки. Также в фильме снимаются Дэнни Рамирес, Карл Ламбли, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас, Харрисон Форд и Лив Тайлер.