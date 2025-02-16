Азербайджанский режиссер представил фильм на Берлинском фестивале

Сегодня в секции Форума Берлинского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма азербайджанского режиссера Эльмара Иманова "Поцелуй кузнечика".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqrаf, на премьере присутствовали творческий состав фильма, а также исполнитель одной из ролей заслуженный артист Расим Джафар.

Напомним, что проживающий в Германии Эльмар Иманов завоевал бронзовую медаль в номинации "иностранный фильм" на премии "студенческий Оскар" за снятый в Азербайджане фильм "Качели Гробовщика". Его фильм "Конец сезона " был удостоен награды на престижном Роттердамском кинофестивале.