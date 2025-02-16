https://news.day.az/culture/1730674.html Азербайджанский режиссер представил фильм на Берлинском фестивале Сегодня в секции Форума Берлинского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма азербайджанского режиссера Эльмара Иманова "Поцелуй кузнечика". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqrаf, на премьере присутствовали творческий состав фильма, а также исполнитель одной из ролей заслуженный артист Расим Джафар.
Азербайджанский режиссер представил фильм на Берлинском фестивале
Сегодня в секции Форума Берлинского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма азербайджанского режиссера Эльмара Иманова "Поцелуй кузнечика".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqrаf, на премьере присутствовали творческий состав фильма, а также исполнитель одной из ролей заслуженный артист Расим Джафар.
Напомним, что проживающий в Германии Эльмар Иманов завоевал бронзовую медаль в номинации "иностранный фильм" на премии "студенческий Оскар" за снятый в Азербайджане фильм "Качели Гробовщика". Его фильм "Конец сезона " был удостоен награды на престижном Роттердамском кинофестивале.
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