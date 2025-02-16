Азербайджан представлен на Берлинале

Азербайджан принимает участие в Европейском кинорынке, проводимом в рамках 75-го Берлинского кинофестиваля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, на ведущей мировой киноплатформе страну представляют исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджанской Республики Орхан Фикретоглу, продюсер, режиссер Ильгар Наджаф, сценарист документально-художественного фильма "Атабеки Азербайджана" Ильгар Мехти и другие.

В ходе фестиваля ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между Азербайджаном и киноцентрами Грузии и Молдовы.

Также запланирована встреча генерального директора платформы Eurimages Сьюзан Ньюман Боуд с руководством Агентства.

Ранее мы сообщали, что азербайджанский режиссер представил фильм в Германии.