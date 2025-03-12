YARAT проведет фестиваль "Battle 4 Last Charshanba", объединяющий городскую культуру и традиции Новруза

Центр Современного Искусства YARAT представляет фестивальную программу "Battle 4 Last Charshanba", объединяющую городскую культуру и традиции Новруза, сообщает Day.Az.

Этот динамичный фестиваль, который пройдет 16 марта, создаст яркую атмосферу с увлекательными соревнованиями и интерактивными мастер-классами. В рамках программы фестиваля "Scratch Session" соревнования, на которых скейтбордисты продемонстрируют свои навыки, танцевальные баттлы "Breakdance" и "All Styles", а также "Graffiti Jam", подчеркивающий уличное искусство, сформируют динамичный дух Novruz Urban Fest.

Программа фестиваля, вдохновленная четырьмя элементами Новруза, предоставит участникам не только возможность отлично провести время, но и выразить себя творчески.

Будьте готовы разделить атмосферу Novruz Urban Fest!

YARAT Центр, 2-й этаж, МФЗ

Мастер-класс Саида Рзаева (Tovarich295): "Street Xonça"

13:00 - 14:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 50

YARAT Центр, 1-й этаж, YARAT Образование

Мастер-класс Анара Шамси и битва на яйцах: "Mortal Eggs"

14:00 - 15:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 60

16:00 - 17:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 60

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, 2-й этаж

Баттл по брейк-дансу и All Styles

15:00 - 21:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Бакинский бульвар (перед Музеем живописи Азербайджана XX-XXI веков)

Соревнование по скейтбордингу

13:00 - 20:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Цифровой костер: "Режим Inferno"

21:00 - 22:00

Возрастное ограничение: 12+

Лимит участников: 500

Фестиваль проводится при поддержке URBAN Art Community Azerbaijan, Администрации Бакинского бульвара, Red Bull, платформы iTicket и United Coffee Beans.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Регистрация через iTicket.

Дополнительная информация: 050 246 92 92.