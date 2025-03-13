Известный режиссер Мурад Ибрагимбеков отметил 60-летие в Баку показом картин

Известный режиссер и сценарист, лауреат международных кинофестивалей, обладатель венецианского "Серебряного льва" и лауреат российской кинопремии "Ника" Мурад Ибрагимбеков в день своего 60-летия представил картины - трилогию "Человек" и новый полнометражный неигровой фильм "Русские путешественники в Африке" в киноцентре CineMastercard Azərbaycan, сообщает Day.Az.

На открытии вечера кинорежиссёр, сценарист и продюсер Олег Сафаралиев рассказал о творческом пути Мурада Ибрагимбекова, по праву удостоенного международных наград за документальные и художественные фильмы.

Мурад Ибрагимбеков - режиссер, сценарист, актер, продюсер, родился 12 марта 1965 году в семье видного писателя, драматурга, сценариста, режиссера, лауреата Государственной премии и орденов Азербайджана и других стран, народного писателя Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016). Выпускник режиссерского факультета ВГИКа, автор более 30 теле- и кинопроектов.

Народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев отметил и писательские качества юбиляра, в частности, книгу "Мадагаскар. Кинематографический роман", вручив Мураду Ибрагимбекову карточку членства ПЕН-клуба.

Гостями были высказаны теплые пожелания и поздравления с юбилеем. Мурад Ибрагимбеков выразил признательность гостям вечера за добрые слова, рассказав о своем творчестве и представив картины.

Трилогия "Человек" состоит из короткометражных фильмов "Нефть", "Цивилизация" и "Человек", созданная на основе документальной хроники, но без голоса диктора, диалогов и игровых сцен. Автор с большим философским подтекстом доносит до зрителя мысли о прошлом и будущем человечества. Эта трилогия - еще одна попытка понять, что происходит с миром, повествует о сотворении человека, его жизни, труде, о пересечении временен, повторении истории, жизненных трудностях трудолюбивых людей... Но что бы ни случилось, жизнь продолжается. Рождаются новые люди.

"Русские путешественники в Африке" - это картина о мире, созданном живописцем Павлом Леоновым - одной из самых ярких личностей в русской наивной живописи, о мире его полотен, в котором художнику удалось сконструировать идеальную в его представлении новую реальность. Реальность мечты, которая для художника во многом была важнее окружающей его действительности. Мир этого человека, прожившего очень тяжёлую жизнь, завораживает. Художник говорит с нами через свои холсты, но в фильме звучит и его голос - голос человека, который читает свои статьи и письма.