https://news.day.az/culture/1737703.html Скончался заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев Скончался заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев. Об этом Day.Az сообщил сын Зиядхана Алиева. По его словам, его отец скончался сегодня вечером. Зиядхан Алиев является автором ряда произведений как исследователь азербайджанского изобразительного искусства.
Скончался заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев
Скончался заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев.
Об этом Day.Az сообщил сын Зиядхана Алиева.
По его словам, его отец скончался сегодня вечером.
Зиядхан Алиев является автором ряда произведений как исследователь азербайджанского изобразительного искусства.
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